لقي ما لا يقلّ عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب 73 آخرون بجروح إثر اصطدام حافلتي ركاب ببعضهما البعض في ياموسوكرو بوسط كوت ديفوار، الخميس، بحسب ما أعلنت فرق الإسعاف، فيما لقي 18 شخصاً مصرعهم إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في شمال نيجيريا.