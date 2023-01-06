وعلى غرار جولات الاقتراع الست العقيمة التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء، أدلى النواب بأصواتهم في 5 جولات اقتراع جديدة، الخميس، لكنها باءت كلها بالفشل.

ولم يتمكن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالى 20 نائبا جمهوريا من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي، إذ إن هؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي.