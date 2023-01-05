يتبع الأمر مقترحا من بطريرك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، البطريرك كيريل، الذي قدمه يوم الخميس.

وفقا لأمر بوتين المنشور على موقع الكرملين والموجه إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو "بناء على حقيقة أن عددا كبيرا من المواطنين يتبعون المذهب الأرثوذكسي ويعيشون في مناطق قتال، ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار".

وأوضح القرار أن الغرض هو منح فرصة لـ"حضور قداسات عشية عيد الميلاد ويوم عيد ميلاد المسيح".

وفي وقت سابق، كان كيريل قد اقترح هدنة من ظهر تبدأ الجمعة حتى منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي.

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، التي تستخدم التقويم اليولياني القديم، بعيد الميلاد في 7 يناير، بعد التقويم الغريغوري، على الرغم من أن بعض المسيحيين في أوكرانيا يحتفلون بالعطلة في ذلك التاريخ.

ومن جانبه، رفض مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك دعوة كيريل، ووصفها بأنها "فخ ساخر وعنصر دعاية".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اقترح انسحاب القوات الروسية في وقت سابق، قبل 25 ديسمبر، لكن روسيا رفضت المقترح.

من جانبها، طالبت كييف موسكو بالانسحاب من "الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها" للقبول بهدنة مؤقتة.