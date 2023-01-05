وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى هدنة في أوكرانيا، كرر بوتين "أن روسيا منفتحة على الحوار الجاد شرط أن تمتثل السلطات في كييف للمطالب المعروفة والتي تمّ التعبير عنها مرارا وتأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة على الأرض"، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

بيان الرئاسة التركية

قالت الرئاسة التركية اليوم الخميس إن الرئيس أردوغان أبلغ نظيره الروسي في مكالمة هاتفية بأن جهود السلام في الحرب الروسية الأوكرانية يجب أن يدعمها وقف إطلاق نار أحادي الجانب و"رؤية لحل عادل".

وأضافت الرئاسة التركية في بيان لنص المكالمة "الرئيس أردوغان قال إن دعوات السلام والتفاوض يجب أن يدعمها وقف إطلاق نار أحادي الجانب ورؤية لسلام عادل" وأشارت إلى أن أردوغان ذكّر بوتين بالنتائج الإيجابية لاتفاق ممر الحبوب.

وقال البيان إن الزعيمين ناقشا أيضا الملف السوري وإن أردوغان أبلغ بوتين بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لإخلاء المنطقة الحدودية السورية من المسلحين الأكراد.

وتابع البيان "أكد الرئيس أردوغان على وجوب اتخاذ خطوات ملموسة حاليا لتطهير مناطق الحدود التركية من المنظمات الإرهابية خاصة من تل رفعت ومنبج" في إشارة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

وتحدث أردوغان وبوتين عد مرات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفبراير، كما لعبت تركيا دور الوسيط مع الأمم المتحدة لإبرام اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.