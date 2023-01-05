وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن خطر الضربات الجوية للقوات الروسية لا يزال قائما على كامل الأراضي الأوكرانية، حيث تواصل القوات الروسية تركيز جهودها على شنّ هجوم في اتجاه باخموت.

وأضافت: "نفذ سلاح الجو الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية 20 ضربة على مناطق تمركز القوات الروسية بالإضافة إلى 5 ضربات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات".

وتابعت: "دمرت القوات الأوكرانية طائرة هجومية روسية من طراز سو-25 ومروحية هجومية من طراز كا-52 وطائرة أولان-10 للعمليات التكتيكية وطائرات من دون طيار".

وتحولت باخموت في الفترة الأخيرة إلى ساحة المعركة الرئيسية في الحرب، وتكمن أهميتها في أنها: