وكتب المتحدث ذبيح الله مجاهد على "تويتر"، عن الغارات التي نُفذت الأربعاء: "كان لهؤلاء الأعضاء دور رئيسي في الهجوم على الفندق (الذي يرتاده) الصينيون ومهدوا الطريق لأعضاء أجانب في تنظيم داعش ولاية خراسان للقدوم إلى أفغانستان".

وأضاف أن "الكثير من الأسلحة والمتفجرات سقطت في أيدي قوات الأمن".

يشار إلى أن عدة هجمات إرهابية وقعت في أفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعضها.

وصعَّد "داعش-خراسان" عملياته منذ تولي طالبان السلطة أغسطس 2021، خاصة مع رفض طالبان استراتيجية التنظيم الخاصة بتنفيذ هجمات ضد المصالح الأجنبية داخل أفغانستان، واتخاذ أراضيها قاعدة لشن هجمات على دول الجوار.

أبرز هجمات "داعش خراسان"

• في أكتوبر 2021 استهداف مسجد للشيعة بولاية قندوز، أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة 143 آخرين.

• أبريل 2022، تفجير مسجد للشيعة في مدينة "مزار شريف"، قتل فيه 11 شخصا وأصيب 32.

• يونيو 2022، تفجير مسجد شيعي في مديرية الإمام صاحب، أثناء صلاة الجمعة، بمقتل شخص وإصابة 4.

• مايو 2022، تفجير مسجد شيعي في كابل، قتل فيه 14 شخصا.

• سبتمبر، تفجير قرب السفارة الروسية، قتل فيه 6، منهم اثنان من موظفي السفارة، وأصيب 10.

تاريخ "داعش خراسان"

• تأسس 2015 بأفغانستان كفرع لتنظيم داعش الذي ظهر 2014 في سوريا والعراق.

• نطاق عملياته جنوب آسيا وآسيا الوسطى.

• على عكس طالبان التي تعتمد على الأفغان في تكوينها، يتكون داعش من عدة جنسيات.

• استهدفت عملياته القوات الأفغانية والأميركية والباكستانية وطالبان والمدنيين.

• يتبادل مع طالبان العداء، فهي تعتبره تنظيما دخيلا يهدف إلى ابتلاع أفغانستان، و"داعش" يعتبر طالبان عقبة في تحقيق هذا الهدف.