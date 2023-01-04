في مؤتمر صحفي الأربعاء، كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خطته لإنعاش الاقتصاد البريطاني، وخلق المزيد من الوظائف.
هذا أبرز ما قاله رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، خلال المؤتمر الصحفي:
الصحة
- هناك تحديات في خدمات الطوارئ الصحية في بريطانيا.
الإضرابات والوظائف
- نقود حوارا مع النقابات للوصول إلى حلول مسؤولة لإنهاء الإضرابات.
- سنعمل على تعزيز الاقتصاد وخلق وظائف جديدة في البلاد.
- نسعى حتى ينمو الاقتصاد بشكل أسرع وتأمين المزيد من الوظائف.
الاقتصاد
- يجب أن يكون الابتكار أولوية بالنسبة لنمو اقتصادنا.
- سنخصص 20 مليار جنيه إسترليني لتعزيز الابتكار.
- سنضمن خفض الدين الوطني حتى نتمكن من تأمين مستقبل الخدمات العامة.
المهاجرون
- سنصدر قوانين جديدة لوقف تدفق قوارب المهاجرين بشكل غير قانوني.
الضرائب
- سنعمل على تخفيف الضرائب عن الطبقة العاملة في بريطانيا.