وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، قد حذر في هذا الصدد من هجوم روسي ضخم يتم التمهيد له، مطالبا بالاستعداد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا.

ويرى مراقبون أن هذه التحذيرات الأطلسية المترافقة مع رفع كبير في وتيرة العمليات العسكرية، إن من جانب موسكو التي وسعت نطاق استهدافاتها الصاروخية والجوية وبالمسيرات عشية العام الجديد وفي بدايته، أو من جانب كييف التي قتلت خلال قصف بصواريخ هيمارس الأميركية، الإثنين، عشرات الجنود الروس في ماكيفكا بدونيتسك، وما تبع ذلك من رد روسي على لسان وزارة الدفاع الروسية، التي أعلنت الثلاثاء، أن قواتها تمكنت من تحييد ما مجموعه 400 جنديا أوكرانيا على جبهات القتال المختلفة، مؤشر على أن الحرب الأوكرانية تدخل مرحلة جديدة عنوانها التسعير وليس التهدئة خلال 2023.

وحذر المراقبون من أن السيناريو الأرجح هو أن يشهد العام الحالي توسعا في العمليات الحربية في أوكرانيا، بعد أشهر من تراجعها خاصة مع الانسحاب الروسي من خيرسون.

خلفيات تحذيرات "الناتو"

يقول الدبلوماسي السابق والخبير بالشؤون الأميركية والأطلسية مسعود معلوف، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية":