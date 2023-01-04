وقال النائب الأول لرئيس المديرية العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي سيفريوكوف، إن الجيش الأوكراني وجه الضربات، بمجرد حلول الساعة الصفر من يوم الأحد.

وأضاف المصدر أن القوات الأوكرانية وجهت ضربة بستة صواريخ من نظام هيمارس للصواريخ متعددة الإطلاق، عند نقطة الانتشار المؤقتة لإحدى الوحدات العسكرية الروسية بالقرب من مستوطنة ميكيفكا في دونيتسك.

وكانت روسيا قد أعلنت عن ضم دونيتسك إلى الاتحاد الروسي، بجانب ثلاث مناطق أخرى في أوكرانيا هي لوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وذكر المسؤول الروسي أن قوات الدفاع الجوي لبلاده اعترضت صاروخين، فيما أصابت أربعة صواريخ برأس حربي متفجر شديد الانفجار المبنى الذي كان يتمركز فيه عسكريون روس.

وأسفرت الصواريخ عن انهيار سقوف المبنى بعد تفجير الرؤوس الحربية لصواريخ هيمارس.

وأضاف أنه فور وقوع الهجوم، اتخذ قادة وضباط الوحدة العسكرية الروسية، جميع الإجراءات المتاحة لإنقاذ الضحايا، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى المرافق الطبية.

وتابع أنه إثر تحليل أنقاض الهياكل الخرسانية المسلحة، ارتفع عدد الجنود الذين لقوا حتفهم إلى 89، فيما كان من بين القتلى نائب قائد الفوج المقدم باكورين.

وأوضح المسؤول العسكري أنه تم تقديم المساعدة والدعم لجميع الضحايا وأسر القتلى من العسكريين.

وأشار إلى تدمير قاذفة نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد، الذي أطلقت منه القوات المسلحة الأوكرانية على ماكييفكا.

رد روسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحييد ما مجموعه 400 جندي أوكراني على جبهات القتال المختلفة، بالإضافة إلى تدمير 4 راجمات صواريخ أميركية من طراز "هيمارس" في دونيتسك.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فقد قضت القوات الروسية على أكثر من 40 من العسكريين الأوكرانيين على محور كوبيانسك، كما تم تدمير مجموعتي تخريب واستطلاع تابعتين للقوات الأوكرانية في مناطق بلدتي نوفوسيلوفسكوي وتابايفكا في منطقة خاركيف.

في اتجاه كراسني ليمان، هاجمت المدفعية الروسية والراجمات الثقيلة 4 مفارز هجومية تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك ونوفوسادوفوي وسيريبريانكا وغريغوروفكا في دونيتسك.