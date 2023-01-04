وأفاد بيان مصور للوزارة أن القوات الروسية "تمكنت من تدمير 4 قاذفات هيمارس" استهدفت عسكرييها في ماكيفكا.

وأكدت موسكو أن "السبب الرئيس لهجوم ماكيفكا هو الاستخدام الجماعي للهواتف المحمولة، رغم الحظر المفروض"، مشيرة إلى "تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في ملابسات الهجوم".

وأضاف البيان: "نتخذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار هذه الفاجعة، وسيعاقب المسؤولون بعد اكتمال التحقيقات".