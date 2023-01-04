وقالت واشنطن، الثلاثاء، إن شرط إبراز نتيجة اختبار سلبية "لا يستند سوى إلى العلم"، بعد أن اشتكت بكين من الإجراءات التي اتخذها عدد من الدول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين: "هذا نهج يعتمد فقط وحصريا على العلم".

وأضاف برايس أن الإجراءات تنطوي على "مخاوف بشأن الصحة العامة مبنية على ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الصين، ونقص بيانات التسلسل الجيني الوبائي والفيروسي الكافية والشفافة التي يتم الإبلاغ عنها من الصين".

وجدد برايس التأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة لتشارك لقاحاتها المضادة لـ"كوفيد 19" مع الصين، التي روجت للقاحاتها كثيرا في الخارج لكن خبراء يرون أنها أقل فعالية.