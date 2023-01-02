وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو اليوم الاثنين إن منشآت البنية التحتية للطاقة تعرضت لأضرار جراء هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة.

وقال كليتشكو، صباح الاثنين إن 40 طائرة مسيرة متفجرة "اتجهت نحو كييف" ليلا، وفقا لقوات الدفاع الجوي، وتم تدميرها جميعا.

وأضاف أن 22 طائرة مسيرة دمرت فوق كييف و3 في منطقة نائية بالمدينة و15 فوق المقاطعات المجاورة، بحسب الأسوشيتد برس.

ولحقت أضرار بمرفق للبنية التحتية في العاصمة ووقع انفجار في أحد أحياء المدينة، بحسب كليتشكو.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك ناجما عن طائرات مسيرة أو ذخائر أخرى.

وفي منطقة كييف النائية، والتي تعرضت أيضا لهجوم بطائرات مسيرة، تم قصف هدف حيوي للبنية التحتية ومبان سكنية، بحسب الحاكم أوليكسي كوليبا.

وتم إسقاط 7 طائرات مسيرة فوق منطقة ميكولايف جنوبي البلاد، وفقا للحاكم فيتالي كيم، واسقاط 3 أخرى في منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرقي البلاد، حسبما قال الحاكم فالنتين ريزنيشنكو.

انقطاع الكهرباء والتدفئة في كييف

وعلى الصعيد ذاته، أفاد عمدة كييف بانقطاع التيار الكهربائي والتدفئة في العاصمة الأوكرانية بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية للطاقة بعد موجة القصف الروسي بالمسيرات فجر وصباح اليوم الاثنين.

وكتب كليتشكو في صفحته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "لحقت أضرار بالبنية التحتية للطاقة. وتقع في المدينة انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي. وبالتالي هناك مرافق تدفئة غير نشطة".

وكتبت وسائل إعلام أوكرانية في الليل الماضي عن وقوع انفجارات قوية وإعلان إنذار جوي في كييف.

وفي الساعة 01:30 صباح اليوم الاثنين أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في منطقة غولوسييفسكي في جنوب غربي كييف، وأضاف كليتشكو فيما بعد أنه تم تسجيل وقوع انفجارات في منطقة ديسنيانسكي للمدينة، بحسب ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن وسائل الإعلام الأوكرانية.

وفي وقت سابق من صباح الاثنين، كليتشكو إن حطام طائرة مسيرة سقط على المنطقة الشمالية الشرقية بالعاصمة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين مما أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاما، ونقل إلى مستشفى في حي ديسنيانسكي في كييف بعد أن سقط حطام طائرة مسيرة على طريق هناك وألحق أضرارا بأحد المباني.

وواصلت روسيا قصف كييف لليوم الثاني على التوالي بعد إطلاق وابل من الصواريخ على العاصمة ليلة رأس السنة وفي اليوم الأول من العام الجديد.

وقال كيريلو تيموشينكو مستشار الرئاسة الأوكرانية إن حطام طائرة مسيرة سقط على طريق في المنطقة الواقعة في شمال شرق كييف مما ألحق أضرارا بأحد المباني.

وقالت القيادة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في شرق البلاد إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد فوق منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا بحلول الساعات الأولى من صباح اليوم.

يشار إلى أن القوات الروسية بدأت تنفيذ ضربات على مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من التفجير الذي وقع على جسر القرم، الذي اتهمت السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراءه.