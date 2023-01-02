تفصيلا، واصلت روسيا قصف كييف لليوم الثاني على التوالي بعد إطلاق وابل من الصواريخ على العاصمة الأوكرانية ليلة رأس السنة وفي اليوم الأول من العام الجديد، بينما ذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرة مسيرة أوكرانية ألحقت أضرارا بمنشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية.

إسقاط مسيرة على كييف

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، صباح اليوم الاثنين، عن سقوط حطام طائرة مسيرة على حي ديسنيانسكي في كييف وإصابة شخص.

وأوضح رئيس البلدية أن حطام طائرة مسيرة سقط على المنطقة الشمالية الشرقية بالعاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين مما أدى إلى إصابة شخص.

وقال كليتشكو على تطبيق المراسلة تلغرام إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما نُقل إلى مستشفى في حي ديسنيانسكي في كييف بعد أن سقط حطام طائرة مسيرة على طريق هناك وألحق أضرارا بأحد المباني.

ولم يتسن لرويترز التحقق من المعلومات من مصادر مستقلة.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو إن حطام طائرة مسيرة سقط على طريق في المنطقة الواقعة في شمال شرق كييف مما ألحق أضرارا بأحد المباني.

إسقاط 9 مسيرات

وقالت القيادة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في شرق البلاد إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت "9 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد" فوق منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا بحلول الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن سماع دوي انفجارات في منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة كييف.

فقد قال عضو الإدارة الإقليمية لزابوريجيا، فلاديمير روغوف على حسابه بلغرام، إنه "سمع دوي انفجارات في المركز الإقليمي الذي احتله مؤقتًا نظام زيلينسكي. أبلغ المواطنون عن ثلاثة انفجارات على الأقل".

وأضافت أنه بحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف، ومناطق فينيتسا وجيتومير وتشرنيغيف.

كما شملت التحذيرات كل من سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركيف، كيروفوغراد، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأحد، عن تدمير مرافق المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا المختص بتصنيع طائرات مسيرة هجومية، مشيرة إلى أنه تم كذلك تدمير مستودعات ومواقع إطلاق الطائرات الأوكرانية المسيرة.

قصف منشأة طاقة في بريانسك الروسية

من ناحية ثانية، ذكرت تقارير روسية أن طائرة مسيرة أوكرانية ألحقت أضرارا بمنشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية.ونقلت التقارير عن حاكم المنطقة الروسي، ألكسندر بوغوماز، أن المسيرة الأوكرانية نفذت هجوما على منطقة كليموفسكي في منطقة بريانسك، الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما ألحق أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة.

وقال بوغوماز صباح اليوم الاثنين على حسابه بلغرام، إن مسيرة أوكرانية هاجمت منطقة كليموفسكي، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم، وأن جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.

وأوضح أنه نتيجة للهجوم "تضررت محطة إمداد الطاقة، ولا توجد كهرباء في القرية".