وتوجّه رئيس الإدارة العسكريّة الإقليميّة سيرغي بوبكو إلى السكّان بالقول "ابقوا في الملاجئ!". من جهته، قال رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو إنّ "كلّ خدمات الطوارئ في طريقها" إلى المكان، متحدّثًا عن سماع دويّ انفجارات في أحد أحياء المدينة.

وكان الحاكم أوليكسي كوليبا قد قال على تطبيق المراسلة تيليجرام "تم إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في المنطقة.. ثمة تهديد بهجوم

بطائرات (مسيرة إيرانية الصنع) طراز شاهد".

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم التحذير من غارات جوية في مدينة كييف، التي لا تنتمي إداريا إلى منطقة كييف، والجزء الشرقي من أوكرانيا.