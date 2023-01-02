وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الأحدث كان على عمق 27.8 كيلومتر.

كانت المنطقة ذاتها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر، مما أدى لتدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

وتشهد هذه المنطقة نشاطا زلزاليا متكررا نسبيا، غير أن شدة الزلزال السابق التي بلغت 6.4 درجة تسببت في أضرار أكثر من المعتاد.