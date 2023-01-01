وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن "في 31 ديسمبر 2022، شنّت القوات المسلحة الروسية هجوما جويا دقيقا بعيد المدى على منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني منخرطة في صنع مسيّرات هجومية مستخدمة لشنّ هجمات إرهابية على روسيا".

وأضافت أن "خطط نظام كييف الهادفة إلى شنّ هجمات إرهابية على روسيا في مستقبل قريب أُحبطت".

وأعلن الجيش الروسي مواصلة هجومه على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث تتركز حاليا معظم المعارك.

وأسفرت الضربات الروسية التي استهدفت كييف السبت ومدنا أوكرانية أخرى عن ثلاثة قتلى وخمسين جريحا على الأقل، بحسب تعداد السلطات الأوكرانية.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط 45 طائرة مسيرة روسية من طراز "كاميكازي"، خلال ليل الأحد.

وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا هاجمت مدينة كييف، بطائرات بدون طيار في الساعات الأولى من 1 يناير.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية، في تقريرها الصباحي، إلى تأثر البنية التحتية في مناطق مثل تشيرنيهيف وسومي وكييف وخميلنيتسكي ودونتسك وزابوريجيا وميكولايف وخيرسون من جرّاء الهجمات الروسية.

وذكرت أن القوات الروسية شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية هجمات بـ 31 صاروخا و12 ضربة جوية وأطلقت أكثر من 70 طلقة مضادة للطائرات.