ولقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بتدافع في مركز تسوق بالعاصمة الأوغندية كمبالا، الأحد، خلال احتفالات حلول العام الجديد، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن الأشخاص لقوا حتفهم اختناقا بعدما علقت حشود كانت تتدافع لمشاهدة ألعاب نارية بمناسبة العام الجديد في ممر ضيق بمركز "فريديم سيتي" للتسوق بالقرب من كمبالا.

وأوضحت الشرطة أن الحشود بدأت في التدافع عبر ممر في مركز التسوق عندما دقت الساعة الثانية عشرة معلنة بداية العام الجديد.

وورد في بيان الشرطة "علق كثيرون أثناء دخولهم بأعداد كبيرة لرؤية الألعاب النارية. وفي هذا الوقت، مات كثيرون اختناقا. وتأكدت وفاة تسعة حتى الآن".

وأضافت الشرطة أن "فرق الطوارئ وصلت إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى".