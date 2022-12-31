ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2022 الذي ينقضي حاملا معه الكثير من أسماء المشاهير، ممن رحلوا عن عالمنا، سواء في السياسة أو في الرياضة ومختلف المجالات الأخرى.