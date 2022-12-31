وأضاف المسؤول الروسي، أن موظفي بعثة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، لا يتواصلون مع نظرائهم الروس، بناء على توجيهات من رئيسهم.

وكشف بوليانسكي، عن أنه كانت هناك محاولات لإجراء مشاورات، وجلسات مغلقة، حيث يمكن أن يشارك الأوكرانيون، لكنهم لا يستخدمون قنوات الحوار مع زملائهم الروس.

مفاوضات سلام

بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال خطاب على الإنترنت عن رؤيته لخطوات استعادة السلام في أوكرانيا، تتضمن 10 نقاط من بين مقترحاته السلامة النووية، أمن الغذاء وأمن الطاقة وإطلاق سراح جميع الأسرى، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا وانسحاب القوات الروسية ووقف الأعمال القتالية، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، يوم الخميس، إن موسكو لن تستخدم "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني كأساس للمفاوضات، وتعتقد بأن كييف ما زالت غير مستعدة لمحادثات سلام حقيقية.