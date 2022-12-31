وقال متحدث باسم الوزارة: "تدعي بكين الحياد لكن سلوكها يوضح أنها مازالت تستثمر في علاقات قوية مع روسيا"، مضيفا أن واشنطن "تراقب أنشطة بكين عن قرب".

وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه يتوقع قيام نظيره الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى روسيا في ربيع عام 2023.

وفي تصريحات، في بداية اجتماع عبر الفيديو بين الزعيمين بثت على التلفزيون الرسمي، قال بوتين إن أهمية العلاقات الروسية الصينية تتزايد كعامل استقرار في العالم.

وأضاف الرئيس الروسي: "سنواصل التعاون مع الصين في المجال العسكري والتنسيق في الساحات الدولية"، مشددا على أن روسيا ستواصل الدفاع عن مواقفها ومصالحها.

من ناحيته، قال الرئيس الصيني: "شراكتنا مع روسيا تتطور بشكل واسع وتظهر متانة العلاقة بين البلدين".

وأكد شي جين بينغ أن بلاده ستواصل "التعاون مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارة"، مضيفا أن "التعاون مع روسيا يصب في صالح الشعبين".

وأوضح الرئيس الصيني أن بكين مستعدة لرفع مستوى التفاعل السياسي مع روسيا، وأن تكون شريكة دولية في ظل الوضع العالمي الصعب.

وفي سياق التعاون على الصعيد العسكري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، اكتمال المناورات الروسية والصينية المشتركة التي جرى تنفيذها في بحر الصين الشرقي.

وقالت الدفاع الروسية إن روسيا والصين استكملتا مناورات بحرية في بحر الصين الشرقي بعد أسبوع من تدريبات مشتركة تضمنت التدرب على كيفية الاستيلاء على غواصة معادية بقنابل في العمق وإطلاق نيران المدفعية على سفينة حربية.

تعاون مستمر