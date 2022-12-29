وذكرت تقارير إعلامية غربية وروسية أن نقطة الضعف الأساسية في نظام "باتريوت" تتمثل في انخفاض قدرته على الحركة، الأمر الذي ستستفيد منه روسيا حتما.

أما كيف ستكون الاستفادة الروسية من هذا الضعف، فيكمن في أن تحريك أنظمة الباتريوت لتجنب الضربات "ليس يكون سهلا"، وبالتالي فإن تدمير صواريخ باتريوت أو حتى منصات الإطلاق يمكن يوفر فرص نجاح كبيرة للقوات الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لما نقلته مواقع صحفية روسية عن مجلة "فورين بوليسي" فهو أنه من غير المرجح أن تستخدم أوكرانيا صواريخ باتريوت لمواجهة الطائرات المسيرة، لأن روسيا قد تستخدمها بأعداد كبيرة الأمر الذي يسمح "باختراق أنظمة الدفاع الجوي"، ناهيك عن استنفاد أعداد كبيرة من الصواريخ في مقارعة هذه المسيرات.

ويمكن للطائرات الروسية الانتحارية المسيرة مثل "لانسيت"، أن تستنفد بسرعة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات وبالتالي اختراق دفاعاتها.

والمعروف عن نظام باتريوت، أن تشغيل بطارية واحدة منه يقتضي وجود 3 أشخاص على الأقل، أما نقلها وتجهيز جميع مكوناتها فإنه يتطلب أعداد كبيرة قد يصل إلى 90 شخصا.

إلى ذلك فإن إطلاق صواريخ باتريوت ضد بعض الصواريخ أو الطائرات المسيرة سيكون باهظ التكلفة، لأن كل صاروخ باتريوت يكلف حوالي 4 ملايين دولار، ما يعني أن استخدام هذه الصواريخ غير مجد من الناحية الاقتصادية، خصوصا وأن المسيرات الانتحارية رخيصة الثمن مقارنة، تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار، بقيمة صاروخ مثل "باك-2" أو "باك-3".

قدرات باتريوت

منظومة "باتريوت" للدفاع الصاروخي عبارة عن نظام صاروخ أرض - جو قامت بصناعته وتطويره شركة "رايثيون" الأميركية.

النظام مصمم للحماية من الصواريخ المهاجمة، سواء أكانت باليستية أو كروز والطائرات، إضافة إلى المسيرات، إذ يقوم بإصابتها وتفجيرها في الهواء قبل بلوغها أهدافها.

توفر منظومة "باتريوت" الحماية للمنشآت العسكرية والقواعد الجوية من الهجمات الجوية.

يستند أساس عملها الدفاع على المدى البعيد، حيث تستطيع إصابة أهداف جوية على نطاق 160 كيلومترا، والصواريخ الباليستية على مدى 75 كيلومترا.

تتضمن منظومة باتريوت من صواريخ وجهاز رادار ومنصة إطلاق صاروخي، بالإضافة إلى وحدة قيادة وتحكم.

صواريخ باتريوت موجهة بتقنية عالية تعتمد على نظام رادار أرضي خاص بها ليكشف الهدف ويتتبعه، حيث يقوم الرادار بمسح دائرة بقطر 80 كيلومترا، وعند اكتشاف الهدف المعادي، بإمكان النظام الآلي أن يطلق صاروخا مضادا باتجاهه ويفجره قبل وصول هدفه.

تستطيع منظومة باتريوت "باك-3" إطلاق 16 صاروخا دفعة واحدة، يبلغ طول الواحد منها 5 أمتار، ويحمل رأسا متفجرة تزن 73 كيلوغراما.

مكونات نظام الباتريوت