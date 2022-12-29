ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" عن الداخلية التركية قولها، إنه تم القبض على 40 أجنبيا متهمين بالانتماء لتنظيم داعش في ولاية بورصة غربي البلاد والعاصمة أنقرة.

وداهمت فرق مكافحة الإرهاب بشكل متزامن مواقع إقامة المتهمين، إثر رصدها ارتباطهم وقيامهم بنشاطات داخل التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

وجرى القبض على 16 شخصا في ولاية بورصة يحملون جنسيات سوريا والعراق وأذربيجان.

وشملت الاعتقالات أيضا 24 أجنبيا آخرين في أنقرة، لم تحدد جنسياتهم.

وكان مراسلنا قد ذكر في وقت سابق أن قوات الأمن التركية اعتقلت 24 شخصا خلال عمليات أمنية نفذت في عدة مدن تركية خلال اليومين الماضيين.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أعلنت تركيا اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من بينهم القيادي المسؤول عما يسمى بـ"كتيبة الساحل".