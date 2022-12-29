وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن الطائرتين اللتين تم تدميرهما، هما من طرازي "سو 24" و"سو 25"، والمروحيتين من طراز "مي 8".

وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية، طائرات طراز "سو 25" و"سو 24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، في مناطق كراسني ليمان وكراماتورسك".

كما بيّنت أنه المقاتلات الروسية "أسقطت طائرتي هليكوبتر أوكرانيتين من طراز (مي 8)، في مناطق سوفوروف وأورلوفكا في دونيتسك".

وفيما يتعلق بالخسائر البشرية الأوكرانية، أوضحت روسيا أنها بلغت "أكثر من 20 جنديا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، ونحو 70 جنديا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، و30 جنديا على محور جنوب دونيتسك، إضافة إلى أكثر من 80 جنديا بين قتيل وجريح على محور دونيتسك".

وأكدت كذلك سيطرة القوات الروسية على مواقع جديدة، قائلة: "واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، واستولت نتيجتها على خطوط ومواقع جديدة أكثر ملاءمة".

وفي مقاطعة خاركيف، أوضحت أنه "تم تدمير مدفعي هاوتزر أميركيي الصنع"، إلى جانب "تدمير 4 مراكز قيادة و83 وحدة فرعية مدفعية و102 موقع تمركز لقوات كييف ومعداتها".