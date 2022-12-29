جاء حديث نتنياهو خلال استعرضه الخطوط العريضة لبرنامج حكومته الجديدة أمام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، قبيل تأدية اليمين.

وقاطع العديد من النواب في الكنيست كلمة نتنياهو، مما اضطره إلى التوقف عن الحديث، وأخرج عناصر الأمن العديد منهم خارج القاعة.

وقال نتنياهو (73 عاما) لمعارضيه إن أولى قواعد النظام الديمقراطي هي قبول الخاسر بالنتائج.

وتابع: "أسمع صراخ المعارضة بأن حكومتي نهاية الديمقراطية. الفشل في الانتخابات ليس النهاية بل هو قلب الديمقراطية تقبل النتائج. في المونديال مشجعو فرنسا كانوا خائبي الظن، لكنهم قبلوا النتائج، بل إنهم صفقوا للمنتخب الأرجنتيني".

واستعرض نتنياهو، الذي يستولى أكثر الحكومات تشددا في تاريخ إسرائيل بعد انتخابات نوفمبر الماضي، أولويات حكومته الجديدة وهي:

وقف محاولات إيران لتطوير سلاح نووي الذي سيهددنها وسيهدد كل العالم، وأن نضمن التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.

تطوير كل الفئات في الدولة، بما يشمل مشاريع المواصلات في الدولة مثل قطار من كريات الشمال في أقصى الشمال حتى الجنوب، لتقريب الريف من المدن.

توسيع دائرة السلام مع الدول العربية من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وقال: "إن هذه هي المهام الأبرز ولن نكتفي بها ومصرون على دعم وتطوير الأمن الشخصي ومؤسسات الحكومة وعلاج موضوع الغلاء في الأسعار وتطوير التعليم لكل الفئات العرب واليهود والمتدينيين والعلمانيين".

وهذه ثالث مرة يتولى فيها نتنياهو الحكم في إسرائيل بعد مرحلتين: