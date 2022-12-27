وحاليا، يتعين على المسافرين دخول الحجر الصحي لمدة 5 أيام في فندق، تليها 3 أيام في المنزل، في تخفيف لفترة الحجر الصحي التي كانت مدتها 3 أسابيع في السابق.

وسيظل القادمون إلى الصين بحاجة إلى إظهار نتيجة اختبار سلبية لم يمر عليه أكثر من 48 ساعة، كما سيطلب من المسافرين وضع كمامات على متن الطائرات، وفق منشور على الإنترنت للجنة الصحة.

وألغت الصين بشكل مفاجئ العديد من قيود مكافحة الجائحة في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى تفشي المرض على نطاق واسع وحدوث تكدس في غرف الطوارئ بالمستشفيات ودور الجنازات.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات عامة نادرة ضد القيود التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، وحرمان السكان من العمل وإغلاق المطاعم والمتاجر أبوابها.

حالة وفاة

وفي سياق متصل، أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، تسجيل وفاة واحدة جديدة في البر الرئيسي بمرض كوفيد-19، مقارنة بعدم تسجيل أي وفيات في اليوم السابق.

وزادت حصيلة الوفيات إلى 5242.