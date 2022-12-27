ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن لافروف قوله إن "مقترحاتنا لنزع السلاح والتخلص من النزعة النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام والقضاء على التهديدات لأمن روسيا النابعة من هناك، بما في ذلك أراضينا الجديدة، معروفة للعدو".

وأضاف: "الأمر بسيط. نفذوه من أجل مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر".

الخطوط الأمامية

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس "صعب ومؤلم"، ويتطلب كل "قوة وتركيز" بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "أولا وقبل كل شيء، الأوضاع على الخطوط الأمامية. باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في دونباس تتطلب أقصى قدر من القوة والتركيز".

وتابع: "الوضع هناك صعب ومؤلم. المحتلون ينشرون كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة، لتحقيق بعض التقدم".

كما ذكر زيلينسكي أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة، وإنها مقطوعة عن نحو 9 ملايين من السكان.