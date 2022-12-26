أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن آماله بانتهاء الحرب الأوكرانية الروسية في 2023، بالرغم من كونه لا يرى أي احتمال لإجراء محادثات لإنهاء تلك الحرب في المستقبل القريب، متوقعا استمرار الصراع العسكري المتصاعد بالفعل لحين الدخول في مفاوضات جادة.

دعا غوتيريش لبذل كل الجهود لوقف الصراع الأكثر تدميرا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بحلول نهاية عام 2023.

10 أشهر من الصراع

لـ10 أشهر كاملة، عانى العالم من ويلات الصراع الذي اندلع فجر 24 فبراير 2022، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

شنّت القوات الروسية عمليات برية وجوية مُكثّفة في بداية الاجتياح بما مكنهم من السيطرة على مساحات واسعة من مقاطعة خيرسون الاستراتيجية جنوبي أوكرانيا.

سرعان ما كان رد الفعل الغربي سريعا، حين أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون دعم كييف عسكريا، إضافة إلى توقيع عقوبات اقتصادية سريعة على موسكو في محاولة لتعطيل الآلة العسكرية عن العمل.

باءت جهود المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بالفشل لوقف امتداد الصراع العسكري، إذ وضع كل من الطرفين اشتراطاته، وحددا سلسلة الأولويات، لكنها تعثرت فيها بعد ولم تصل حد التهدئة أو تجميد الصراع.

مثلت محاولة القوات الروسية السيطرة على منطقة ماريوبول نقطة بارزة في مسار الصراع، حين أعلن بوتين السيطرة النسبية على المدينة، قبل أن تشهد مقاومة من 2000 جندي أوكراني من داخل مصنع آزوفستال للصلب، رفقة قرابة الألف مدني.

توالت الضربات العسكرية بين الطرفين دون تحقيق سيطرة روسية كاملة، ودون انتفاضة أوكرانية بارزة، حتى كانت ملامح انفراجة بتوقيع اتفاق في إسطنبول للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ثم تجديده لاحقا.

آمال 2023

في تقدير معهد توني بلير للتغيير العالمي، فإنه من الواضح أن أوكرانيا قد اجتازت المرحلة الأولى من الحرب بنجاح أكبر مما كان يعتقد كل من مؤيديها والمنتقدين أنها ممكنة، إذ فشلت روسيا في تحقيق طموحاتها العسكرية، وبدأ المد يتحول لصالح أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

خلُص تقدير المعهد إلى:

لا يمكن لروسيا الآن أن تكسب الحرب وفقا للشروط التي وضعت في الأصل لتحقيقها، وهي السيطرة الكاملة على أوكرانيا.

أوكرانيا مُجهزة بشكل جيد بما يكفي الآن لعدم خسارة الحرب، لكنها ليست مجهزة بشكل كاف حتى الآن للفوز في الحرب بشكل نهائي.

سيكون أداء أوكرانيا هذا الشتاء وكيف ستكون الهجمات في فصل الربيع حاسمة في مسار الحرب في عام 2023.

طبول الحرب في الشتاء

من جانبها، رجحت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الدولية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تستمر الحرب طوال فصل الشتاء، مدللة على ذلك بالقول: