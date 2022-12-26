ودمر الانفجار، الذي أطاح بسقف قسم الطوارئ في مستشفى تامبامي موريال، منزلين وعددا من السيارات، وأسفر عن إصابة بعض المارة ووقع عندما نشبت النيران في الصهريج أسفل جسر منخفض عشية عيد الميلاد.

وقال وزير الصحة جو باهلا في ساعة متأخرة من مساء الأحد: "بالنسبة للوفيات... ارتفع العدد الآن إلى 15".

وذكر أن عدد القتلى قد يرتفع في ضوء طبيعة الإصابات التي لحقت ببعض الناجين.