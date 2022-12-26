وأفادت الوكالة بأن كوريا الجنوبية تعقبت الطائرات المسيرة وهي تعبر من كوريا الشمالية فوق ما يُعرف باسم خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين البلدين.

كانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات السفر من مطاري إنتشون وجيمبو بناء على طلب من الجيش.

وقال مسؤول بالوزارة لرويترز إن تعليق الرحلات بدأ في الساعة 1:08 بعد الظهر (04:08 بتوقيت غرينتش) بمطار جيمبو والساعة 1:22 بعد الظهر بمطار إنتشون واستمر نحو ساعة قبل استئناف الرحلات في حوالي الساعة 2:10 بعد الظهر.

ولم يذكر المسؤول مزيدا من التفاصيل بشأن تعليق الرحلات.