أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الإثنين، أن 43 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع مواصلة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وقالت الصين إنها أجرت "تدريبات هجومية" في البحر والمجال الجوي حول تايوان، الأحد، ردا على ما وصفته باستفزاز تايبه والولايات المتحدة.
وعبرت الطائرات المشاركة في التوغل الأخير لفترة وجيزة خط المنتصف بمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية، وفقا لخريطة قدمتها وزارة الدفاع التايوانية.
وقالت الوزارة إنه تم رصد 7 سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من تايوان، مشيرة إلى أن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لإبعاد الطائرات الصينية.
وصعدت الصين ضغوطها في السنوات الأخيرة على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي لقبول حكم بكين.
وتقول حكومة تايوان إنها تريد السلام، لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.
آخر التطورات
- 21 ديسمبر.. ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها دفعت بطائرات مقاتلة لإبعاد 39 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد.
- تشتكي تايوان من قيام القوات الجوية الصينية بمهام على نحو متكرر على مدى العامين الماضيين، كثير منها في المناطق الجنوبية من منطقة دفاعها الجوي المحددة.
- صعدت الصين، التي تدعي تبعية تايوان لها، ضغوطها في السنوات الأخيرة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لقبول حكم بكين.
- ترفض حكومة تايوان المزاعم الصينية وتقول إنها تريد السلام لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.
- أغسطس الماضي، أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية كبيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.
- تنظر بكين إلى زيارات الحكومات الأجنبية للجزيرة على أنها اعتراف فعلي بالجزيرة باعتبارها مستقلة وتحديا لمطالبة الصين بالسيادة عليها.