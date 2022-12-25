وتوجّه بابا الفاتكان إلى آلاف المؤمنين الذين تجمّعوا في ساحة القديس بطرس حيث رفع بعضهم الأعلام الأوكرانية.

ودعا البابا مرارا إلى السلام منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير، إذ دان الحرب بينما سعى للمحافظة على الحوار مع موسكو.

واستذكر "الإخوة والأخوات الأوكرانّيين الذين يعيشون عيد الميلاد ذا في الظّلام، بسبب الدمّار الذي سببّته عشرة أشهر من الحرب".

وحض البابا من يحتفلون بعيد الميلاد على التفكير "في الأشخاص الذين يعانون من الجوع، وخاصّة الأطفال، بينما تهدر كلّ يوم كمّاّت كبيرة من الطّعام، وتنُفق الموارد على الأسلحة".

وأضاف قائلا "زادت الحرب في أوكرانيا من سوء الوضع، وتركت شعوباً بأكملها في خطر المجاعة، خاصّة في أفغانستان وبلُدان القرَن الإفريقي. كلنّا علمَ أنّ كلّ حرب تسببّ الجوع وتستغلّ الغذاء نفسه سلاحًا لا، وتمنع توزيعه على الشّعوب التي تتألّم(...) لِنلَتزَم كلنّا، وأصحاب المسؤوليات والسّاسّة، حتى يكون الغذاء أداة سلام فقط".