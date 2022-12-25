تفصيلا، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أن دوي انفجارات سمعت في أنحاء مختلفة من كييف، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار الجوي في العاصمة وباقي المناطق الأوكرانية.

ولم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات حتى الآن، كما لم تذكر وسائل الإعلام أي شيء عما إذا وقعت انفجارات في أنحاء أخرى من أوكرانيا.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية أفادت في وقت سابق بسماع صفارات الإنذار الجوي تدوي مختلف أرجاء المناطق الأوكرانية.

وبحسب المعلومات والبيانات الرسمية لجهاز تنبيه السكان، بدأت إشارات الإنذار الأولى في كييف والمناطق المجاورة لها، ثم بعد ذلك تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في كامل المدن الأوكرانية، تحسبا لغارات جوية.

كذلك حذرت الإدارة الإقليمية في كييف السكان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

الجدير بالذكر أن روسيا قامت بقصف منشآت للبنية التحتية التابعة للجيش الأوكراني في 10 أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر القرم، والذي أكدت السلطات الروسية أنه كان من تدبير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وقصفت روسيا منشآت الطاقة والصناعة العسكرية ومراكز قيادة واتصالات تابعة للجيش الأوكراني في جميع أنحاء أوكرانيا.

زابوريجيا تنشئ خطا دفاعيا لإعاقة تقدم القوات الأوكرانية

من ناحية ثانية، أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، الموالي لموسكو، أن السلطات نجحت بإنشاء خط دفاعي عميق ومحصن في المنطقة.

وكتب روغوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "تم إنشاء خط دفاعي في العمق مع مناطق محصنة سيوقف أي محاولة من جانب العدو لزعزعة سلام سكان مقاطعة زابوروجيه في روسيا".

ووفقا له، فإن بناء الهياكل الدفاعية على طول الخط الأمامي على وشك الانتهاء.