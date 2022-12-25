وقال الرئيس نجيب بوكيلة على تويتر إن ألف جندي ونحو 130 شرطي يشاركون منذ الفجر في عملية في منطقة توتونيتشابا الفقيرة.

واعتقلت قوات الأمن 23 شخصا من المشتبه بأنهم مجرمون في تلك المنطقة الواقعة في عاصمة السلفادور والمعروفة بتجارة المخدرات والتي شهدت بالفعل تدخلا عسكريا في أكتوبر 2020.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته في وقت لاحق يوم السبت إنها عثرت على أسلحة نارية وأكثر من عشرة آلاف دولار نقدا وكميات كبيرة من الماريجوانا.

وقال بوكيلة "سيتم استئصال جميع الإرهابيين ومهربي المخدرات وأعضاء العصابات من هذه المنطقة. ليس لدى المواطنين الشرفاء ما يخشونه ويمكنهم مواصلة حياتهم بشكل طبيعي".