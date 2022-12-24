وذكر خطاب من وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان أن الحكومة أصدرت أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب الخطاب، وورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر، "لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي" التي تحددها الحكومة لهن.

ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان.

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.

عبّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس عن "قلقه العميق" إزاء قرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان، داعيا الحركة إلى "ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كلّ المستويات".

ومنذ جاءت الحركة إلى السلطة في أفغانستان والفتيات في هذا البلد محرومات من التعليم الثانوي.