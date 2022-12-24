ففي اليابان، قالت السلطات، اليوم السبت، إن الثلوج الكثيفة التي انهمرت في الآونة الأخيرة على شمال اليابان وأماكن أخرى تسببت في مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 80 شخصا وتركت أكثر من 10000 منزل بدون كهرباء.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن العواصف الثلجية والأمواج العالية في شمال اليابان وعلى طول ساحل بحر اليابان قد تتسبب في تساقط ثلوج يصل عمقها إلى 60 سنتيمترا، وفقا لرويترز.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إنه بحلول وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت، أصيب أكثر من 30 شخصا بجروح خطيرة وأصيب أكثر من 50 بجروح طفيفة.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن خدمات القطارات والطائرات تعطلت في شمال اليابان، كما تعرضت بعض أجزاء المناطق الوسطى والغربية لاضطراب في حركة المرور.

عاصفة شتوية مدمرة في أميركا

وفي الولايات المتحدة، تسببت عاصفة شتوية قوية في مقتل 11 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع انخفاض درجات الحرارة واشتداد الرياح وانخفاض خطوط الكهرباء وانقطاع الطاقة.

وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية إن مئات الآلاف من الأميركيين باتوا في الظلام بعد أن دمرت الرياح والثلوج الكثيفة الناجمة عن عاصفة شتوية خطوط الكهرباء، مشيرة إلى تعرض السائقين للخطر في جميع أنحاء البلاد.

وضربت العاصفة الشديدة الغرب الأوسط وأجزاء من الشرق بثلوج كثيفة وعواصف ثلجية وحتى فيضانات على طول الساحل الشمالي الشرقي، ولا يوجد توقف في الأفق حتى نهاية يوم عيد الميلاد.

ومنذ الأربعاء الماضي، لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم في 4 ولايات، نتيجة الظروف الجوية التي تهدد الحياة.

وقال المتحدث باسم دورية الطرق السريعة، اللفتنانت كانديس بريشيرز، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في حوادث سيارات منفصلة في شمال وسط كانساس سيتي بولاية ميسوري يوم الأربعاء، ولكن ذات علاقة بالطقس السيء.

وقال الحاكم مايك ديواين إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في حوادث سيارات في أوهايو، حيث أصيب آخرون.

وأبلغت ولاية كنتاكي عن 3 وفيات تسببت فيها العاصفة، اثنان في حادث سير وآخر شخص لم يكن مسكنًا في لويزفيل، كما قال حاكم ولاية كنتاكي.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة الرجل في الخارج دون وجود علامات واضحة لصدمة.

إلغاء آلاف الرحلات الجوية في أميركا وكندا

وتسببت العاصفة الشتوية التي تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة في حدوث عواصف ثلجية وأمطار متجمدة وفيضانات وبرودة مهددة للحياة.

كما تسببت بإلغاء أكثر من 5700 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو خارجها يوم الجمعة، وفقا لموقع (فلايت أوير) للتتبع.

وفي كندا، تسببت الرياح القوية والأمطار الجليدية والتساقط الكثيف للثلوج في إغلاق المدارس الجمعة وقطع الكهرباء عن المنازل.

وتأثرت حركة الطيران، حيث تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات الكندية إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر.

وقال خبير الأرصاد الجوية ستيف فليسفيدير بوزارة البيئة الكندية إن من المتوقع أن تؤثر العاصفة على نحو ثلثي المواطنين الكنديين مع عبورها أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في البلاد، هما أونتاريو وكيبيك، في طريقها إلى المناطق المطلة على الأطلسي.

وقال "في كل موسم للشتاء، نتوقع عواصف لكن هذه العاصفة كبيرة".

وألغت شركة "وست جيت إيرلاينز"، ثاني أكبر شركات الطيران في كندا، استباقيا جميع رحلاتها في مطارات تورونتو وأوتاوا وكيبيك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحذرت أيضا أكبر شركات الطيران الكندية "أير كندا" من عمليات تأخير وإلغاء.

وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أنه تم إلغاء ما يقرب من 320 رحلة طيران أو ما يقرب من ثلث جميع رحلات الوصول والمغادرة المقررة اليوم الجمعة في مطار بيرسون في تورونتو وهو أكثر المطارات ازدحاما في كندا مع تأخير 200 رحلة أخرى.