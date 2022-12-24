وأدت العاصفة التي وصلت في وقت سابق هذا الأسبوع لإسقاط خطوط الكهرباء، ووقوع الكثير من حوادث السيارات على الطريق السريعة، وأدت أيضا إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.

تعتبر العاصفة غير مسبوقة في نطاقها، حيث امتدت من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن حوالي 60٪% من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي، وإن درجات الحرارة انخفضت إلى ما دون المستوى الطبيعي من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش.

وغطت الأمطار المتجمدة الكثير من شمال غرب المحيط الهادئ بطبقة من الجليد، بينما واجه السكان في الشمال الشرقي خطر الفيضانات الساحلية والداخلية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتجمدة والرياح العاصفة من المتوقع أن تؤدي إلى "قشعريرة برد شديدة الخطورة في معظم أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفة أن هذه الظروف "ستخلق خطرا محتملا يهدد حياة المسافرين الذين تتقطع بهم السبل".

ونقلت أسوشيتد برس عن الأرصاد الجوية "في بعض المناطق، قد يؤدي التواجد في الهواء الطلق إلى قضمة الصقيع في دقائق".

ما زاد الطين بلة هو انقطاع التيار الكهربائي الذي كان حتى وقت متأخر من يوم الجمعة يؤثر على أكثر من مليون منزل ومؤسسة، وفقا لموقع (باور آوتيدج)، الذي يتتبع تقارير المرافق.

تم إلغاء أكثر من 5700 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو خارجها يوم الجمعة، وفقا لموقع (فلايت أوير) للتتبع.

قال مسؤولون إن طرقا سريعة عدة أغلقت، وإن بلاغات وردت عن حوادث طرق حصدت أرواح ما لا يقل عن ستة أشخاص. لقي شخصان على الأقل مصرعهما في حادث تصادم ضخم شمل حوالي 50 مركبة في أوهايو تورنبايك. ولقي سائق بمدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري حتفه يوم الخميس بعد انزلاقه في جدول، وتوفي ثلاثة آخرون يوم الأربعاء في حوادث منفصلة على طرق شمال كانساس الجليدية.

في كندا، ألغت شركة (ويست جيت) جميع الرحلات الجوية يوم الجمعة في مطار تورونتو بيرسون الدولي، بدءا من الساعة 9 صباحا، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية في البلاد من احتمال طقس يحدث مرة كل عقد.

في المكسيك، انتظر المهاجرون بالقرب من الحدود الأميركية في درجات حرارة شديدة البرودة، بينما كانوا ينتظرون قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن ما إذا كان سيتم رفع قيود حقبة الجائحة التي تمنع الكثيرين من طلب اللجوء ومتى سيتم ذلك.