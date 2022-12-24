وقال بوتين، في كلمة أمام قادة الدفاع في موسكو، إن على روسيا الانتباه لأهمية الطائرات المسيرة في الصراع المستمر منذ 10 أشهر، قائلا إن صواريخ سارمات الروسية الأسرع من الصوت، ستكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر أن صواريخ سارمات، أو "آر إس – 28"، صواريخ روسية حديثة تعتبر من الجيل الخامس، ويطلق عليها الغرب اسم "الشيطان 2".

"الشيطان 2".. سلاح روسيا المرعب

وقال الرئيس الروسي إن صاروخه النووي "الذي لا يمكن إيقافه" سيكون جاهزا عما قريب للاستخدام في الحرب، حيث تستعد البلاد لتوسيع جيشها وتجديد قواتها النووية.

ويهدف "الشيطان 2" إلى استبدال الصواريخ الباليستية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، وسيشكل حجر الزاوية في الترسانة النووية الروسية المستقبلية.

وبعد الإطلاق التجريبي الناجح لصاروخ "الشيطان 2" في وقت سابق من هذا العام، قال بوتين إن الصاروخ ليس له منافس، وسيجعل أعداء روسيا "يفكرون مرتين" قبل إصدار التهديدات.

كما حذر بوتين، في ذلك الوقت، من أن الصاروخ "قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ".

ما هو "الشيطان 2"؟

صاروخ سارمات، هو الأبعد مدى بين الصواريخ العابرة للقارات، وقادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 11 ألف كيلومتر، وهذا يعني أن بوسعه ضرب أوروبا وأميركا بكل سهولة.

يقول خبراء غربيون إن بوسع هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية، وبوسعه تدمير دولا بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق بالصاروخ، واصفا إياه بـ"لا مثيل له"، معتبرا أنه سيعزز قدرات الجيش الروسي.

قال عنه بوتين

تم تزويد قواتنا النووية بمنظومة صواريخ "آر إس - 28 سارمات"

ليست له منافسة وسيجعل أعداء روسيا "يفكرون مرتين" قبل إصدار التهديدات

ليست له حدود عندما يتعلّق الأمر بالمدى

قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ

ألقابه

الرئيس الروسي وصفه ذات مرة بأنه "ملك الصواريخ"

حلف الناتو يسميه "الشيطان 2"

يطلق عليه اسم "صاروخ يوم القيامة"

مزاياه

صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات، من الجيل الخامس

قادر على حمل رؤوس مدمرة ويتمتع بقدرة تفجيرية هائلة

يعد الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم

يمكنه اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي الموجودة والمستقبلية

مواصفاته