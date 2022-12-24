وقال عالم الأرصاد الجوية ستيف فليسفيدير من وزارة البيئة الكندية إن العاصفة من المتوقع أن تؤثر على حوالي ثلثي المواطنين الكنديين بسبب عبورها على أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في البلاد، هما أونتاريو وكيبيك، في طريقها إلى المناطق المطلة على الأطلسي.

وقال "في كل موسم للشتاء، نتوقع عواصف (لكن) هذه العاصفة كبيرة".

وألغت شركة "ويست جيت إيرلاينز"، ثاني أكبر شركات الطيران في كندا، استباقيا جميع رحلاتها في مطارات تورونتو وأوتاوا وكيبيك بسبب سوء الأحوال الجوية.