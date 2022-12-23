وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "طاقم إسعاف أوفد في الحال وأجلي أربعة جنود مصابين جوا"، مع تأكيد مقتل 3 ضباط و13 جنديا متأثرين بإصاباتهم بعد الحادثة.

وتعد طرقات ولاية سيكيم حيث وقع الحادث من الأعلى والأخطر في الهند، لا سيما تلك الواقعة على امتداد الحدود المعزولة مع التيبت في منطقة الهيمالايا.

وتودي حوادث تتعرض لها مركبات للجيش بالقرب من الحدود الشاسعة مع الصين وباكستان بحياة عدد كبير من الجنود كل سنة.