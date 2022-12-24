قلبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الأسواق رأسا على عقب، وأدخلت العالم في دوامة اقتصادية، استنفرت معها البنوك المركزية وأجبرتها على رفع معدلات الفائدة بوتيرة غير مسبوقة، فما الذي حدث وما تداعيات ذلك؟