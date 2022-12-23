اندلع حريق على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، الخميس، وفق وسائل إعلام رسمية روسية.
وشهدت حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"، التابعة للبحرية الروسية، حريقا صغيرا، بينما كانت تخضع لأعمال إصلاح في حوض السفن بميناء مورمانسك القطبي، وفقا لوكالتي الأنباء تاس وريا نوفوستي.
ونقلت الوكالتان عن أليكسي راخمانوف، رئيس شركة بناء السفن المتحدة المملوكة للدولة التي تشرف على صيانة كبيرة لحاملة الطائرات، قوله إنه سرعان ما أخمد الحريق ولم يسبب إصابات.
أحداث سابقة
- شهدت عملية إصلاح حاملة الطائرات تأخيرات وحوادث منذ أن بدأت عام 2017، وفي البداية كان يفترض الانتهاء من العملية العام الماضي.
- قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 12 بعد اندلاع حريق على متنها في ديسمبر 2019.
- العام الذي سبق ذلك، سقطت رافعة على سطحها بعد أن بدأ رصيف طاف كان يحملها في الغرق، ما تسبب في ضرر لم يعلن عنه.
- أخبر راخمانوف الإعلام الروسي في يونيو بأنه يتوقع عودة حاملة الطائرات إلى العمل مطلع عام 2024، في تأخر بواقع ثلاث سنوات عن الموعد الأصلي.