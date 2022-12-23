وقال روغوزين، وهو أيضا الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية، على تطبيق "تلغرام": "أصبت بجروح. قطعة من المعدن أبعادها 8 و6 مليمترات دخلت فوق لوح الكتف الأيمن. يجب أن أخضع لجراحة. أصيب أيضا عدد من الأشخاص كانوا قريبين مني".

ماذا حدث؟

• أصيب المسؤول السابق، الأربعاء، عندما ضربت قذائف أوكرانية الفندق الذي يقيم فيه في دونيتسك، وهي مدينة يسيطر عليها وكلاء لروسيا منذ عام 2014.

• نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن أحد مساعدي روغوزين قوله، إنه سينقل إلى موسكو بعدما قرر الأطباء المحليون أن العملية الجراحية محفوفة بالمخاطر.

• قال مسؤولون إن القذائف أصابت الفندق الأربعاء قبل اجتماع لروغوزين، المعني بتقديم المشورة الأمنية في المنطقة، وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية أن شخصين قتلا.

وفي وقت سابق، قالت السلطات في جزء تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، إن مسؤولا محليا قتل الخميس في هجوم بسيارة ملغومة.

وألقت السلطات الموالية لموسكو بمسؤولية قتل آندري شتيبا على "إرهابيين أوكرانيين".

ولم يصدر تعليق بعد من السلطات الأوكرانية على أي من الواقعتين.

ووصفت تقارير في وسائل إعلام أوكرانية شتيبا بأنه "من المحتلين"، وبأنه تواطأ مع القوات الروسية.

وشتيبا هو الأحدث بين عدد من المسؤولين الذين عينتهم روسيا، وقتلوا في ظروف غامضة.

وفي نوفمبر الماضي، لقي نائب رئيس الإدارة المحلية المعينة من روسيا في خيرسون، كيريل ستريموسوف، حتفه في حادث سير، بينما قتل أو أُصيب مسؤولون آخرون عينتهم روسيا في انفجارات قنابل.