وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إحاطة للصحفيين، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، زيلينسكي، رفضا الإصغاء "للمخاوف الروسية".

وأوضح بيسكوف: "حتى الآن نلاحظ بأسف أن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس زيلينسكي لم يقولا أي شيء يمكن اعتباره نية محتملة للإصغاء للمخاوف الروسية".

وقال: "إرسال منظومة باتريوت إلى أوكرانيا لن يساهم في تسوية سريعة للنزاع ولن يمنعنا من تحقيق أهداف العملية العسكرية".

وتابع: "واشنطن تشن حربا بالوكالة " على روسيا بعد زيارة زيلينسكي.

وكان زيلينسكي وصل الولايات المتحدة، الأربعاء، في زيارة قصيرة استمرت عدة ساعات التقى فيها نظيره الأميركي، ثم انتقل إلى الكونغرس لإلقاء خطاب.

وهذه أول جولة خارجية لزيلينسكي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

وقبيل الزيارة، أعلنت الخارجية الأميركية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف تبلغ أكثر من 1.8 مليار دولار.

وتشمل المساعدات نظام الدفاع الجوي المتطور "باتريوت" الذي طالما ما طالب به زيلينسكي لمنح بلاده القدرة على صد الهجمات الصاروخية الروسية، لكن موسكو ترى أنه سيؤدي إلى تفاقم الصراع.

وخلال استقبال بايدن لزيلينسكي في البيت الأبيض، تعهد الرئيس الأميركي بتقديم دعم "سخي" لكييف.