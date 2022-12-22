وأثبتت أنظمة صواريخ هيمارس التي زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بها، أهميتها البالغة في أغسطس مع الهجمات الأوكرانية، التي أدت إلى طرد الروس من خاركيف ثم من خيرسون الشهر الماضي، مما عزز استراتيجية كييف المتمثلة في ضرب نقاط القيادة والسيطرة الروسية والطرق اللوجستية ومستودعات الذخيرة.

وقال البيت الأبيض إن الضابط التقى بزيلينسكي في باخموت، وهي مدينة تقع على خط المواجهة بشرق أوكرانيا، في وقت سابق من الأسبوع وطلب منه تسليم ميداليته إلى بايدن تعبيرا عن امتنانه.

وذكر البيت الأبيض أن الضابط كتب أيضا رسالة إلى بايدن عبر فيها عن تقدير كييف للمساعدة الأميركية، التي ساهمت في بقاء الكثيرين على قيد الحياة.

وقال بايدن خلال تسلم الميدالية من زيلينسكي: "حسنا، إنها غير مستحقة ولكنها موضع تقدير".

وقال البيت الأبيض إن بايدن سلم في وقت لاحق عملتين عسكريتين إلى زيلينسكي، واحدة للضابط والأخرى للرئيس الأوكراني.

كما تعهد بايدن بتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، وقال: "لهذا السبب سنزود أوكرانيا ببطارية صواريخ باتريوت وندرب قواتك لتكون قادرة على استخدامها بدقة".

وقال بايدن لزيلينسكي عن قرار مجلة تايم اختياره شخصية عام 2022: "أنت رجل العام".

استقبال في البيت الأبيض

والأربعاء، استقبل الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني في البيت الأبيض، حيث أكد له مجددا على مواصلة الدعم الأميركي لبلاده مع استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي للرئيس الأميركي في اجتماع بالمكتب البيضاوي: "شكرا لك أولا وقبل كل شيء. إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا".

ووصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض وهو يرتدي سترته المعتادة بلونها الأخضر الزيتوني، بينما ارتدى بايدن سترة زرقاء وربطة عنق بلوني العلم الأوكراني الأزرق والأصفر.

وعبّر الرئيس الأوكراني، الذي قال في وقت سابق إنه يرغب في القدوم إلى الولايات المتحدة، عن تقديره لبايدن والكونغرس الأميركي والشعب الأميركي على دعمهم جميعا.