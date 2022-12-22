وتناقش هذه الحلقة الجوانب السياسية للأزمة، وتجيب عن السؤال الأبرز: ما الذي غيرته الأزمة في موازين القوى السياسية العالمية وفي حسابات التحالفات الإقليمية والدولية؟

وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، قال السفير الأميركي السابق لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) كورت فولكر، إن "الاستراتيجية الأميركية هي بمساعدة أوكرانيا بالدفاع عن نفسها، خاصة بعد ضرب روسيا للبنية التحتية الأوكرانية، والمساندة كي تظل أوكرانيا صامدة".

ومن ناحية أخرى، قال نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس أندريه باكلانوف: "القصة الحقيقية هي بين الناتو وروسيا، لو لم تكن هناك خطة لاحتضان الأراضي الأوكرانية تحت مظلة الناتو، لما وقعت الحرب".

وأكد أن خطة موسكو هي "تحقيق الأهداف العسكرية، بعد فشل الحل الدبلوماسي".

وأشار باكلانوف إلى أنه يجب "أن نعيد ترتيب النظام الأوروبي، لأنه أثبت بأنه غير فعال".

تغير ميزان القوى

وأشار الباحث في مركز الإمارات للدراسات محمد الزغول، إلى أن تزايد الاستقطابات في المشهد الدولي، وضع دول المنطقة أمام حقيقة إن عليها تنويع الشراكات الدولية، حتى تحفظ مصالحها الوطنية من التأثر.

وقال الزغول: "قيم كثيرة تغيرت، دول عالمية رفعت ميزانياتها العسكرية، وباتت أكثر حرصا على الاعتماد الذاتي للأمن".

وأضاف: "هناك تغير في موازين القوى الدولية، وفي المنطقة العربية هناك إدراك بقوة الشراكة مع الدول الشرقية".

الصين وروسيا

وأشار باكلانوف إلى أن المقاربة الروسية الصينية ليست جديدة العهد، لكنها تزايدت بشكل ملفت بعد الحرب.

وقال نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس: "مقاربتنا مع الصين لم تتغير، فنحن لدينا علاقة وثيقة، ونحن نتعامل بالمستوى الذي يخدم مصلحتينا، أما بشأن أحداث هذا العام، فقد زادت الأحداث علاقتنا التجارية مع الصين، والعام المقبل سترتفع لمستويات قياسية".

وأضاف: "أصدقاؤنا الصينيون يفهمون وجهة نظرنا، ويفهمون أن بداية الصراع كان بسبب الناتو".

كيف وصل الوضع إلى هنا؟

أكتوبر 2021

• حشود روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

• موسكو ترد تحركاتنا العسكرية على أراضينا من شؤوننا الداخلية.

ديسمبر 2021

• روسيا تقترح ضمانات أمنية إلى واشنطن، أبرزها تخلي النتو عن خطط التوسع شرقا، وضمانات بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو.

فبراير 2022

• واشنطن ترفض تقديم أي ضمانات أمنية لموسكو، والأخيرة تتوعد بالرد العسكري.

• الرئيس الأوكراني يلوح بنوايا بلاده حيازة السلاح النووي.

• الرئيس الروسي يتهم كييف بعدم الالتزام باتفاقية مينسك ويوقع مرسوم الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك.

• المجلس الفدرالي الروسي يمنح بوتين حق استخدام الورقة العسكرية.

• سلطات لوغانسك ودونيتسك تناشد موسكو بالتدخل العسكري.