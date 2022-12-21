وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن "الأمين العام يجدّد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرا على مستقبل البلاد".

والثلاثاء، أعلنت حكومة طالبان أنها فرضت حتى إشعار آخر على الجامعات في سائر أنحاء أفغانستان حظرا على تعليم الفتيات.

ومنذ جاءت الحركة إلى السلطة في أفغانستان والفتيات في هذا البلد محرومات من التعليم الثانوي.

ويأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء بعد أقل من ثلاثة أشهر من خضوع الآلاف منهن لامتحانات دخول إلى الجامعات في سائر أنحاء البلاد.

البيت الأبيض يعلّق

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة على اتصال بالحلفاء حول قرار وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان بتعليق دراسة الطالبات في الجامعات حتى إشعار آخر.

وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان: "الولايات المتحدة تدين قرار طالبان الذي لا يمكن الدفاع عنه بمنع الأفغانيات من تلقي تعليم جامعي".

عقوبات أميركية

أعلنت الولايات المتحدة، في 12 أكتوبر الماضي، أنها فرضت عقوبات جديدة على طالبان، بسبب "انتهاك الحركة حقوق النساء والفتيات" في أفغانستان.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم العالمي للفتاة: