يوم عصيب عاشته باكستان، الثلاثاء، بعد أن اقتحم مسلحون تابعون لحركة طالبان، مركزا للشرطة في بانو، بإقليم خيبر باختونخوا شمال غربي البلاد، حيث استولوا على أسلحة واحتجزوا رهائن، إلا أن قوات الأمن أعلنت إنهاء الأزمة بمقتل جميع مسلحي طالبان.