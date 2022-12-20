ووقع الزلزال على بعد 40 كلم جنوب غرب مدينة أوريكا الساحلية، لكن لم يصدر أي إنذار بوقوع تسونامي.

وفي تقييم أولي، قال المركز إن احتمال حصول وفيات او سقوط جرحى ضعيف لكن الأضرار المادية ممكنة.

وأكد المركز الوطني للتحذير من تسونامي إنه لا يتوقع حدوث موجات مد.

وتأثرت شبكة الكهرباء بالزلزال، وذكر موقع الكتروني متخصص أن التيار انقطع عن ستين ألف منزل في مقاطعة هامبولت.

وكتبت أجهزة الطوارئ في المقاطعة التي كبرى مدنها أوريكا في رسالة عبر تويتر أن "التيار انقطع في أنحاء المقاطعة".

وتشهد كاليفورنيا بانتظام زلازل، ويحذر علماء الزلازل من أنه من شبه المؤكد أن زلزالًا قادرا على التسبب في دمار واسع النطاق سيضرب هذه الولاية في غضون الأعوام الثلاثين المقبلة.

عام 1994، أوقع زلزال بقوة 6,7 درجات في نورثريدج بشمال غرب لوس أنجلوس، 60 قتيلا على الأقل وتسبب بأضرار تقدر بنحو 10 مليارات دولار، بينما تسبب زلزال بقوة 6,9 درجات في سان فرانسيسكو عام 1989 بمقتل 67 شخصا.