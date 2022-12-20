وأعلن المصرف المركزي البريطاني في بيان أنّ "صورة الملك ستظهر على النماذج الحالية للأوراق النقدية من الفئات الأربع" وهي 5 و10 و20 و50 جنيهاً استرلينياً، من "دون أيّ تعديل آخر" في تصميمها.

وصورة الملكة إليزابيث مطبوعة حالياً على أحد وجهي العملة النقدية وكذلك أيضاً داخل العلامة المائية الموجودة على هذه العملة.

وستحلّ صورة تشارلز الثالث، الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر، محلّ صورة والدته في كلا هذين المكانين، بحسب نماذج كشفت النقاب عنها المؤسسة النقدية.

وقال متحدث باسم البنك المركزي البريطاني لوكالة فرانس برس إنّ الصورة التي طبعت على هذه النقود هي رسم يستند إلى صورة "قدّمتها العائلة المالكة في العام 2013"، مشيراً إلى أنّ الملك وافق على الرسمة النهائية التي أنجزت في الأشهر الأخيرة.

وفي 2016 بدأت بريطانيا عملية تدريجية لاستبدال العملات الورقية بأخرى مصنوعة من مادة البوليمير.

والعملات الجديدة ستصنّع تالياً من مادة البوليمير، وسيبدأ إنتاجها بكمّيات ضخمة اعتباراً من النصف الأول من العام المقبل لكي تكون جاهزة للتداول اعتباراً من منتصف 2024، وفقا لفرانس برس.

وسيستمرّ تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة إليزابيث الثانية بالتوازي مع النقود الجديدة وهي لن تُسحب من التداول إلا عند تلفها، وذلك "لتقليل الأثر البيئي والمالي"، وفقاً لتوجيهات القصر الملكي، بحسب البيان.

وفي مطلع ديسمبر الجاري طرح المصرف المركزي في الأسواق أولى النقود المعدنية التي نقشت عليها صورة الملك تشارلز الثالث.

وفي بريطانيا حالياً حوالي 27 مليار قطعة نقدية عليها صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وهذه النقود ستظلّ بدورها صالحة ولن يتم استبدالها إلا عند تضرّرها أو تلفها.