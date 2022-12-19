وقالت الوكالة إنه "خلال عمل إرهابي، قتل أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري" في منطقة سراوان بمحافظة سيستان بلوشستان قرب الحدود الباكستانية.

وذكرت إرنا إن "التواجد القوي لقوات الأمن أجبر عناصر المجموعة على الفرار باتجاه باكستان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومنذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أسبتمبر بينما كانت تحتجزها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران، تشهد سيستان بلوشستان تظاهرات منددة بالنظام على غرار مدن أخرى في أنحاء البلاد.